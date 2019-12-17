" صحة دبي " تعالج المرضى بالبث المباشر

المصدر: وجيه السباعي – دبي :

أطلقت هيئة الصحة في دبي اليوم، مشروع " طبيب لكل مواطن "، الذي يمكن المرضى من الحصول على الخدمات التطبيبية عبر بث مباشر، بالصوت والصورة بين المتعاملين والأطباء، باستخدام أحدث الوسائل الذكية، فضلاً عن تشغيل مركز الاستشارات الطبية عن بعد على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

ودشنت الهيئة المشروع، الذي كان قد وجه بتنفيذه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في البند الخامس من وثيقة الخمسين.

من جهته أكد المدير العام لهيئة الصحة بدبي حميد محمد القطامي أن مشروع (طبيب لكل مواطن) يعد أحد أهم المشروعات المتكاملة، التي تحظى برعاية حكومية مباشرة، إلى جانب استناده لأحدث التقنيات الذكية، وتفرده بنوعية وكفاءة الأطباء القائمين على التنفيذ، الذين يمثلون القطاعين (الحكومي والخاص).

جاء ذلك خلال حفل الإطلاق الرسمي للمشروع، الذي نظمته الهيئة بحضور الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبد الله محمد البسطي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية سامي القمزي.