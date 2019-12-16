صيدلية متنقلة لتوصيل الدواء إلى المرضى في منازلهم

المصدر: وجيه السباعي – دبي

أطلقت هيئة الصحة في دبي، أمس، خدمة نقل الدواء إلى منازل المرضى مجاناً، مستهدفة بها كبار المواطنين وأصحاب الهمم، إلى جانب الحالات الصحية الصعبة التي تحول ظروفها الصحية دون الوصول إلى صيدليات الهيئة لاستلام الدواء، بحسب مدير عام الهيئة حميد محمد القطامي.

وأوضح القطامي، خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة، أمس، أن الخدمة الجديدة تعد الأولى من نوعها في تكاملها وفي أنظمتها الإلكترونية المتصلة بقاعدة البيانات والمعلومات في الهيئة، وهي عبارة عن حافلة مجهزة بأحدث التقنيات والمواصفات، يرافقها صيدلي متخصص لتسليم الدواء وتقديم الاستشارات والإجابة عن الاستفسارات، بجانب التوصيات والنصائح الطبية التي يقدمها الصيدلي حول استخدامات الأدوية وفاعليتها.

ودشنت الهيئة صيدليتين متنقلتين تحت عنوان «دوائي»، ضمن خطة توسعية سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة لتغطية دبي بالكامل، من خلال مجموعة مجهزة من الحافلات، حسب المدير العام للهيئة حميد محمد القطامي.

وأوضح القطامي أن الخدمات الدوائية والصيدلانية واحدة من الخدمات ذات الأولوية المتقدمة في خطط وبرامج الهيئة التطويرية، وأن «صحة دبي» لا تدخر وسعاً في تطوير هذه الخدمات ذات الأبعاد الإنسانية، لتسهيل الحصول على الدواء، وتوفيره وفق أعلى درجات الدقة والمأمونية.

وذكر أن الصيدلية المتنقلة هي واحدة من حزمة المبادرات التي تنفذها الهيئة على مستوى الخدمات الدوائية، إذ سبقتها «الصيدلية الذكية» في مستشفيات الهيئة وبعض مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأكد أن تطوير الخدمات الصيدلانية والدوائية في الهيئة يرتكز على تطبيق أحدث ما وصل إليه العالم من تقنيات وحلول ذكية ونظم ومعايير، لضمان مأمونية الدواء في جميع مراحله حتى يصل إلى المتعاملين. ويشمل ذلك نظام الـ«باركود»، وسلاسل التبريد «Cold Chain»، التي تعد الأفضل في مجال سلامة وجودة وفاعلية الأدوية.

ولفت إلى أن دولة الإمارات شهدت خلال السنوات الماضية تطورات متلاحقة في قطاع الدواء، سواء من حيث الإنتاج أو التوزيع، مضيفاً أن هذه التطورات هي التي جعلت الدولة نقطة جذب مهمة لكبرى شركات صناعة وتجارة الأدوية، التي فضلت الإمارات لإدارة نشاطها، في واحدة من الصناعات الحيوية بالغة الأهمية في العالم.

ورافق مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية في الهيئة، الدكتور علي السيد، الصيدلية المتنقلة في رحلتها الأولى لتوصيل الدواء لأحد المرضى في منزله، موضحاً أنه يمكن للمستهدفين من الخدمة التواصل مباشرة مع الصيدلية، لطلب الدواء وتسليمه إليهم في منازلهم.

الخدمة الجديدة تعد الأولى في تكاملها وأنظمتها الإلكترونية المتصلة بقاعدة بيانات الهيئة.