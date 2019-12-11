بلدية دبي تحظر 41 نوعاً من «دلات» الشاي والقهوة

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أظهرت قائمة أصدرتها بلدية دبي، أول من أمس، حظر 41 نوعاً من الحافظات الحرارية (الدلات)، بعد توجيه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بضرورة سحب جميع «الدلات» في دبي، التي تحتوي على مادة الإسبستوس، التي قد تؤثر في صحة مستخدميها في جميع منافذ البيع.

وتشمل القائمة «الدلات» المحظورة من نوع «كيتشن مارك»، سعة 1.6 لتر، ومنشؤها الصين، ولونها بني، و«الدلات» من نوع «كيب إت هوت»، سعة لتر واحد، ولونها نيون أخضر، ومنشؤها الصين، و«الدلات» من نوع «هوم واي»، سعة لتر واحد، ولونها فضي ممزوج بالبني.

كما شملت نوع «ديل كاسا»، ولونها مزيج من الأبيض والأحمر والأسود والرمادي، و«الدلات» من نوع «رويال جولدن سيزون»، ذات اللون الأسود، ومرسومة عليها ورود، و«الدلات» من نوع «فينيس»، ولونها فضي ممزوج بالأزرق، وسعتها لتر واحد، ودلات «100 ديجري»، ولونها أبيض، وسعتها لتر، و«الدلات» من نوع «هابي داي»، سعة لتر، ولونها مزيج من الأبيض والأسود، ومرسومة عليها ورود.

وشملت كذلك «الدلات» من نوع «إديكو»، سعة 1.3 لتر، باللون الأبيض الممزوج باللون البرتقالي، و«الدلات» من نوع «ريد صن»، بلون التفاح الأخضر الممزوج بالرمادي، ودلات «هابيل ايون»، سعة 1.3 لتر، باللون الأبيض الممزوج باللون الوري الفاتح، ودلات «جادور جابان»، بلون العنبر، ودلات «777 ريال»، سعة لتر، باللون الوري الممزوج بالبني الباهت، ودلات «ايرفان» سعة لتر، باللون الأبيض الممزوج بالبنفسجي، ودلات «ستار غولد أس جي 2419»، سعة 1.9 لتر، باللون الذهبي الممزوج بالأحمر، ودلات «رابي»، سعة 1.3 لتر، باللون الفضي الممزوج بخطوط بنية.

وحظرت بلدية دبي كذلك نوع «هاندي بوت»، ذات اللون البني، والأسود، والفضي، و«الدلات» من نوع «فاكيوم جوج» ذات اللون الأسود، وبها خطوط ذهبية، ومنشؤها اليابان، وكذلك «الدلات» من نوع «ارابيك فلاسك»، ومنشؤها إندونيسيا، بلون مزيج من الذهبي والبنفسجي والرمادي، و«الدلات» من نوع «سوفتلي تون فلاسك» بالألوان الأسود الممزوج بالفضي، ودلات «لايون بلو»، باللون الأزرق الفاتح، ومنشؤها إندونيسيا، ودلات «داي دايز» ذات اللون البنفسجي، ودلات «بلاك ستون»، ومنشؤها الصين، باللون الأسود الممزوج بالفضي، ودلات «تاكناس» باللون الفضي، ومنشؤها اليابان، ودلات «مكسيكي» باللون الأبيض الممزوج بالأحمر. ودلات «كريبتون» باللون الفضي الممزوج بالبني، ودلات «ستار غولد» باللون الفضي الممزوج بالأحمر.

وكانت البلدية أكدت أن المواد الاستهلاكية المستوردة والمتداولة في السوق المحلية، أو المصنعة محلياً، تخضع للرقابة الصارمة للتحقق من مطابقتها لمواصفات واشتراطات الصحة والسلامة، وفق أفضل الممارسات العالمية والمحلية، ويتم إجراء الفحوص المخبرية اللازمة للتحقق من سلامتها وخلوها من المواد الضارة.