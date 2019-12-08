«الصحة» تستقدم 25 استشارياً لـ 10 مستشفيات خلال ديسمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن جدول الأطباء الزائرين لمستشفياتها في شهر ديسمبر، الذي يضم أكثر من 26 طبيباً من نخبة الاستشاريين القادمين من سبعة مستشفيات أميركية، وستة أوروبية، وأربعة عربية، وثلاثة آسيوية، تم استقدامهم إلى 10 مستشفيات تابعة للوزارة، لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية للمرضى وفق أحدث الممارسات العالمية.

ويستفيد من خدمات برنامج الأطباء الزائرين لشهر نوفمبر 2019، المرضى المراجعين في مستشفيات عدة تابعة للوزارة، ثلاثة مستشفيات في الشارقة، هي القاسمي وخورفكان والقاسمي للنساء والولادة والأطفال، إضافة إلى مستشفيي عبيدالله وصقر برأس الخيمة، ومستشفيات الفجيرة ومسافي ودبا بالفجيرة، ومستشفيي الأمل والكويت بدبي.

وأكد مدير مكتب الأطباء الزائرين، الدكتور سلطان أحمد شريف، نجاح البرنامج في تحقيق نقلة نوعية في العمل الصحي داخل الدولة، خصوصاً مع تحقيقه نتائج ملموسة على صعيد الاستشارات التشخيصية والعلاجية والجراحات التي تم توفيرها للمرضى، حيث لمسنا تحسناً واضحاً في معظم الحالات المرضية.