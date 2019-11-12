«الصحة» توفر فرص ابتعاث لدراسة علوم التمريض

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

اتفقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع كليات التقنية العليا أخيراً على العمل معاً لدعم إعداد الكوادر الوطنية المتخصصة لخدمة القطاع الصحي بالدولة، حيث سيتم العمل على ابتعاث عدد من الطلبة المواطنين في مجال التمريض لدراسة البكالوريوس في علوم التمريض، وكذلك دعم الطلبة الملتحقين ببرنامج «الطب الطارئ» ضمن برنامج «مسار»، بما يسهم في إعداد فنيي طب طوارئ، ودعم توجه الكليات لافتتاح برنامج العلوم الصحية في فرعها برأس الخيمة.

ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من استراتيجية التوطين في الوظائف الفنية، وفي إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بمستوى مهنة التمريض والتخصصات الطبية المهمة، وتشجيع الطلاب المواطنين على الانخراط فيها من خلال الدراسة في الجامعات والكليات المعتمدة بالدولة.

واتفق الطرفان على التعاون لمدة خمس سنوات، ويجدد تلقائياً، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين، تكون مهمتها متابعة تنفيذ التعاون، حيث تتكفل الوزارة بالرسوم الدراسية، وتمنح مكافأة مالية شهرياً لمدة 12 شهراً لكل الطلبة المبتعثين، وتوفير فرص التدريب العملي للطلبة المواطنين، إضافة إلى توفير فرص عمل للطلبة عند التخرج، والمشاركة في الأبحاث التطبيقية.

كما يتضمن التعاون تنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج الدراسية والتدريبية، التي تناقش وتعرض أحدث التطورات وأفضل الممارسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وإقامة الفعاليات بهذا الخصوص.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، عوض الكتبي، أن الوزارة ملتزمة بتوعية المجتمع بأهمية مهنة التمريض، وتعزيز الصورة الإيجابية عن هذه المهنة، والعمل على بناء الكوادر التمريضية المواطنة، ما يسهم في تقديم رعاية صحية متكاملة وذات جودة عالية، ويدعم تحقيق أهداف المبادرة الوطنية، المتمثلة بتعزيز جاذبية مهنة التمريض، من خلال وضع برامج تهدف إلى زيادة أعداد الكوادر التمريضية المواطنة المؤهلة.

من جانبه، قال مدير كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، إن التعاون مع وزارة الصحة سيدعم الطلبة الدارسين في العلوم الصحية على مستوى تخصص التمريض المطروح بفرعي الكليات في الشارقة والفجيرة، حيث سيمكنهم من الحصول على فرص ابتعاث لدراسة البكالوريوس في علوم التمريض، ودعم الطلبة في تخصص الطب الطارئ المطروح في فروع الكليات بأبوظبي والعين والشارقة، الذين يتم تخريجهم كفنيي طب طارئ، لتلبية احتياجات هذا القطاع من الكوادر الفنية المتخصصة.