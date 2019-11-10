توعية صحية لـ 62 ألف شخص في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظمت إدارة التثقيف الصحي والجمعيات الداعمة للصحة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، 349 محاضرة وورشة توعوية في مؤسسات حكومية وخاصة وأماكن عامة، خلال العام الجاري، استفاد منها ما يزيد على 62 ألف شخص من الفئات العمرية كافة، فضلاً عن تقديم الفحوص المجانية إلى أكثر من 10 آلاف شخص من جميع الجنسيات، وذلك في إطار أهدافها الاستراتيجية، الرامية إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى جميع أفراد المجتمع، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، والحد من الأمراض المزمنة، مثل السكري، والكلى، والمفاصل.

وقالت مدير إدارة التثقيف الصحي، إيمان راشد سيف، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الدعم المستمر والمتواصل من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لجميع الفعاليات والمبادرات التي أطلقتها الإدارة منذ بداية عام 2019، كان السبب الرئيس في إيصال رسالتها إلى ما يزيد على 62 ألف شخص»، مؤكدة حرص الإدارة على أن تكون مبادراتها فعالة ومستدامة وتصبّ جميعها في خدمة الإنسان والاهتمام بصحته وسلامته بما يسهم في الارتقاء بالواقع الصحي والوقائي في إمارة الشارقة، والدولة، كاشفة عن تقديم فحوص مجانية لأكثر من 10 آلاف شخص من كل الجنسيات القاطنة في الشارقة.

وأضافت أن إنجازات إدارة التثقيف الصحي تكللت هذا العام بالكثير من المبادرات والبرامج الرائدة، ولعل أهمها إطلاق برنامج المدارس الصحية، الذي يهدف إلى تعزيز وتطوير بيئة صحية آمنة في المدارس، تنعكس إيجاباً على نمو الطلبة البدني والاجتماعي والتعليمي، لتكون إمارة الشارقة أول إمارة على مستوى الدولة تنظم هذا البرنامج، حيث يستهدف البرنامج على مدار ثلاث سنوات 227 مدرسة حكومية وخاصة و26 حضانة حكومية في إمارة الشارقة، وأكثر من 226 ألف طالب وطالبة.

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محاضرة وورشة توعوية، أقيمت في العديد من المؤسسات.