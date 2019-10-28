إتلاف 3434 طن أغذية غير مطابقة للمواصفات في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكدت بلدية الشارقة إتلاف 3434 طناً من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات ومعايير السلامة الغذائية، لافتة إلى حرصها على تكثيف الزيارات التفتيشية لمختلف المنشآت الغذائية في مدينة الشارقة، والتأكد من التزامها باللوائح والاشتراطات الصحية، بما يضمن تقديم غذاء آمن للجمهور، مشيرة إلى أنها نفذت 29 ألف زيارة لمنشآت غذائية.

وقالت مدير إدارة الصحة العامة في البلدية، الدكتورة أمل الشامسي، لـ«الإمارات اليوم» إن قسم رقابة الأغذية يبادر باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفادي ارتكاب أي مُخالفات قد تُؤثّر سلباً في سلامة المستهلكين.

وتابعت أن المفتشين يدققون على طرق التحضير والتجهيز وحفظ المواد الغذائية، ويتأكدون من التزام العاملين بالممارسات الصحية الجيدة، ومن حصولهم على بطاقات صحة مهنية تثبت خلوهم من أي أمراض قد تُشكّل خطراً على الصحة العامة.

وأشارت إلى أن الزيارات التفتيشية تتضمن أيضاً التأكد من نظافة المنشأة والمعدات والأدوات ومتطلبات الصيانة وغيرها.

وقالت إن البلدية تمتلك فريق تفتيش مؤهلاً لإجراء عمليات الرقابة والمتابعة والإشراف على المنشآت الغذائية، ويتسم بالكفاءة المطلوبة وفق أفضل الممارسات المتبعة بهذا الصدد، مضيفة أن حملات التفتيش على المنشآت مستمرة صباحاً ومساء، وتتضمن إجراءات عدة، كأخذ عينات من المنتجات المتداولة في الأسواق لفحصها مخبرياً، والتأكد من سلامتها، وتحرير إنذارات للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة.