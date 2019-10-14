شرطة دبي تتكفل بعلاج طفلتين تعرضتا لحادث مروري في صلالة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تكفلت شرطة دبي بنقل طفلتين مصابتين في حادث مروري إلى مستشفى راشد في الدولة جواً، كما تكفلت بعلاجهما إثر تعرضهما لحادث مروري خلال وجودهما مع أقاربهما في مدينة صلالة بسلطنة عُمان الشقيقة.

وقال مدير إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، المقدم الدكتور محمد حسن الجناحي، إن عدداً من الأقارب كانوا يستقلون سيارة أثناء قضائهم إجازة في صلالة. وفقد السائق السيطرة على المقود خلال سيره في طريق وعر، فتدهورت بهم، ما أودى بحياة ثلاثة أشخاص، فيما نقلت ثلاث فتيات إلى مستشفى السلطان قابوس في السلطنة. وأوضح الجناحي أن اثنتين من الفتيات كانت حالتهما الصحية تسمح بنقلهما إلى مستشفى راشد لاستكمال العلاج، وهما طفلتان، تبلغ إحداهما تسع سنوات، ويعمل والدها في شرطة دبي، وتبلغ الأخرى 15 عاماً، ويعمل والدها في شركة خاصة. وبيّن الجناحي أن الفتاة البالغة تسع سنوات تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى، فيما لاتزال الطفلة ذات الـ15 عاماً تتلقى العلاج.