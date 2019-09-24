«الصحة» تعلق تسجيل منتجات تحتوي على مادة «رانيتيدين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً لجميع المنشآت الصحية وجميع ممارسي الرعاية الصحية، تبلغهم عن التعليق الاحترازي لتسجيل جميع المنتجات التي تحتوي على مادة «رانيتيدين» مع تعليق استيرادها وتوزيعها، على ألا يتم السحب حتى يتم التأكد من نسبة NDMA من السلطات العالمية، وذلك بناء على التوصيات الصادرة عن كل من هيئة الغذاء والدواء الأميركية، وهيئة الدواء الأوروبية، وهيئة الصحة الكندية المتعلقة بتلوث المنتجات المحتوية على مادة الرانيتيدين المصنفة كمادة قد تكون مسرطنة للإنسان، وذلك بناءً على نتائج الاختبارات المعملية.

وأوضح التعميم الذي وقّعه الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية الدكتور أمين حسين الأميري، أن الوزارة لا توصي المرضى بالتوقف عن تناول دواء رانيتيدين الذي يستخدم لعلاج ومنع القرحة في المعدة والأمعاء، كما يعالج الحالات التي تنتج فيها المعدة الكثير من الحمض.

ويدعو التعميم المرضى الذين يرغبون في التوقف عن استخدام المنتج بسبب احتمالية التلوث، إلى مراجعة أخصائي الرعاية الصحية لاستبدال المنتج بدواء آخر، تماشياً مع توصية الهيئات العالمية المعنية بالدواء. وأشارت مدير إدارة الدواء في الوزارة الدكتورة رقية البستكي، إلى أن التعميم جاء بعـد الاطلاع علـى الإجراءات التي اتبعتها الجهات الصحية العالمية كهيئة الغذاء والدواء الأميركية، الهيئة الأوروبية للأدوية وهيئة الصحة الكندية.