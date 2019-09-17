مؤتمر «ميدام» يطرح أحدث علاجات الليزر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف رئيس مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الرابع للأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام 2019»، الدكتور خالد النعيمي،أن المؤتمر ستنطلق فعالياته غداً برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بحضور 1500 طبيب ومتخصص.

وسيشهد المؤتمر طرح أحدث المستجدات العالمية في علاجات الليزر، إضافة لأحدث أنواع الحقن المالئة (الفيلرز) والتي تهم أطباء الأمراض الجلدية والتجميل، خاصة في ظل الاقبال المتزايد على هذا النوع من العلاجات، إضافة لطرح علاجات جديدة سيتم الإعلان عنها لأول مرة في المنطقة بالمؤتمر.

وقال النعيمي إن أهم ما يميز المؤتمر هو مشاركة مؤسسة الملك سلمان للأعمال الإنسانية وهيئة آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، إضافة لممثلين عن منظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية لشوون اللاجئين، كجزء من برنامج العطاء الذي أطلقة مؤتمر «ميدام» لترسيخ ثقافة الوعي بالعمل والعطاء بين أطباء الأمراض الجلدية ورؤساء الجمعيات العربية والعالمية، إضافة للأمين العام للمجلس العربي للتخصصات الطبية البروفيسور عمر الرواس.