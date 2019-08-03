«الصحة» تتابع سلامة حجاج الدولة بـ «منظومة إلكترونية»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفاد مقرر البعثة الرسمية للحج في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بدر النجار، بأن الوزارة وضعت خطة متكاملة لضمان سلامة حجاج الدولة، قبل وخلال أداء مناسك الحج، مشيراً إلى تخصيص طبيب وممرضة لكل 100 حاج، ضمن البعثة الرسمية للدولة.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن البعثة الرسمية للحج تتبع منظومة إلكترونية متطورة لتعزيز الخدمات الصحية للحجاج، لافتة إلى أن الكادر الطبي المرافق للحجاج يضم كفاءات متخصصة تم تدريبها لتقديم خدمات طبية وإسعافية، ومتابعة أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والقلب وتوفير كميات مناسبة من الأدوية لهم.

وقال النجار لـ«الإمارات اليوم» إن الوزارة حريصة على تقديم برامج توعية صحية واجتماعية في مطارات دبي، وتولت توزيع الهدايا والنشرات والتعليمات على الحجاج، كما شملت خدمات اللجنة الطبية في بعثة الحج تقديم فحوص مجانية مثل الضغط والسكري، وتثقيف صحي من خلال نشرات وكتيبات توعية حول إجراءات الحج.

ولفت إلى أن الوزارة وضعت خطة وقائية لضمان سلامة حجاج الدولة، بدأت بتنفيذها مبكراً من خلال البرامج التوعوية، والتثقيفية، وإنشاء ملف صحي لكل حاج، يتضمن معلومات تفصيلية عن حالته، وتقديم تطعيمات وفحوص طبية مجانية، قبل السفر بوقت كافٍ.

ولفت إلى أن البعثة تتبع أحدث الطرق العلمية الحديثة لتعزيز الخدمات الصحية للحجاج، مشيراً إلى وجود قاعدة بيانات تخص كل فرد من الحجاج تسهل على الفريق الطبي التدخل السريع في الطوارئ، وإعداد تقارير طبية يومية عن الحالة الصحية لكل حاج مواطن ومقيم من دون تمييز.

وذكر أن البعثة حريصة على توفير الرعاية الصحية الكاملة للحجاج وأعضاء البعثة، حيث حرصت على توفير مخزون كافٍ من الأدوية والأجهزة التي تخدم جميع التخصصات الطبية، كما ستتولى البعثة تزويد جميع الحملات بالكميات التي تحتاجها من الأدوية، وشكلت عيادات ثابتة وميدانية متنقلة لخدمة الحجاج في مواقعهم، من خلال الفرق الطبية التي تعمل بنظام المناوبات مع الحملات.

وذكر أن الوزارة أنشأت ملفاً إلكترونيأً صحياً لكل حاج، تتابع من خلاله كل ما يتعلق به صحياً، فضلاً عن وضع برامج متابعة خاصة للحجاج من ذوي الأمراض المزمنة، إضافة إلى توفير خطوط ساخنة تمكن الحجاج من التواصل مع الوزارة في حالة مواجهتهم أي مشكلة.

كفاءات متخصصة

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الكادر الطبي المرافق لبعثة الحج يضم كفاءات في كل التخصصات، لافتة إلى أنه تم تدريب هذه الكوادر على تقديم خدمات طبية وإسعافية شاملة لحجاج الدولة.

وأوضحت أنه تم تكليف الكادر الطبي بمتابعة أصحاب الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكري والقلب، وتوفير كميات مناسبة من الأدوية لهم، مع التأكيد على وجود قاعدة بيانات تخص كل فرد من الحجاج تسهل على الفريق الطبي التدخل السريع في الطوارئ وإعداد تقارير طبية يومية عن الحالة الصحية لكل حاج مواطن ومقيم من دون تمييز.