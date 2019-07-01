«صحة» تجري 60 عملية زراعة كلى خلال 18 شهراً

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم

أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» إجراء 35 عملية زراعة كلى ناجحة من متبرعين أحياء، وخمس عمليات زراعة من أشخاص متوفين خلال العام الماضي، و20 عملية زراعة كلى منذ بداية العام الجاري.

وقال استشاري أمراض الكلى في مدينة الشيخ خليفة الطبية الدكتور محمد الصيعري إحدى منشآت شركة «صحة» إن نتائج زراعة الكلى تعد أفضل بكثير من نتائج عملية الغسيل، التي قد تكون لها مضاعفات وآثار جانبية على القلب، مشيراً إلى أنها طبياً ترفع معدل حياة المريض وتحسن جودة الحياة من 10 إلى 12 عاماً، إضافة إلى أن كلفة غسيل الكلى سنوياً تبلغ 250 ألف درهم، فيما تبلغ كلفة عملية زراعة الكلى المبلغ نفسه، إلا أن الكلفة بعد إجراء العملية تصل إلى 30 ألف درهم سنوياً، وتكون خاصة بأدوية المناعة.

وأكد نائب المدير التنفيذي بالإنابة لـ «صحة» لخدمات الغسيل الكلوي، الدكتور أيمن المدني، توفير خدمات الغسيل الكلوي في إمارة أبوظبي عبر شبكة من العيادات تخدم جميع مناطق الإمارة، في كل من مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى المفرق، ومستشفى توام، ومستشفيات الظفرة، وتلبي متطلبات نحو ألف مريض، يحتاج كل منهم إلى ثلاث جلسات في الأسبوع، وهو ما يعادل 140 ألف جلسة سنوياً، إضافة لعلاج نحو 40 مريضا بالغسيل البريتوني، إذ تعمل عيادات الغسيل الكلوي للمرضى الخارجيين، من الساعة 8 صباحاً إلى 4 عصراً يومياً ما عدا يوم الجمعة.