افتتاح عيادات السعودي الألماني في جميرا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مجموعة مستشفيات السعودي الألماني أول مركز طبي تخصصي منفصل في أم سقيم 3 / طريق جميرة مقابل فندق جميرا بيتش هوتيل، الأسبوع الماضي.

وتم الافتتاح بحضور رئيس هيئة الصحة بدبي حميد القطامي والمدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي الدكتور مروان الملا والرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني في الإمارات العربية المتحدة الدكتورة ريم عثمان.

ومن جهته تحدث رئيس هيئة الصحة في دبي حميد القطامي قائلا: " أكد معاليه أن الهيئة تقدر الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص في دبي، وتثمن أعمال التوسعات التي يشهدها هذا القطاع سواء على مستوى حجم المنشآت الطبية وأعدادها أو مستوى الخدمات التي يتم توفيرها ضمن التنافسية الإيجابية بين (الحكومي والخاص)، والتي تصب في خدم المجتمع ومصلحة المرضى.

من جانبها قالت الدكتور ريم عثمان بأن مجمع عيادات السعودي الألماني ستوفر خدماتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلبي جميع احتياجات الرعاية الصحية للأسرة، كما أنها ستتيح رعاية صحية ذات جودة عالية للمرضى المقيمين في جميرا وما حولها. و أضافت أنه تم دمج العيادة بشكل ممتاز مع المستشفى في دبي لضمان إمكانية الوصول إلى مرضانا و تقديم رعاية صحية عالية الجودة بأحدث الممارسات الطبية، مشيرة إلى أن العيادة تقدم مجموعة واسعة من التخصصات الطبية بما في ذلك الطب الباطني ، طب الأسرة ، طب النساء والتوليد ، طب الأسنان ، جراحة العظام ، الأنف والحنجرة ، الجراحة العامة ، طب وجراحة العيون ، جراحة المسالك البولية ، الأمراض الجلدية ، الأشعة ، المختبر والتحاليل الطبية والطب العام مما يجعلها عيادة متكاملة للأسرة لتقديم كافة أنواع الخدمات الأولية والوقائية للمنطقة السكنية المحيطة بما يتماشى مع رؤية هيئة الصحة في دبي بتعزيز مفهوم العلاج الوقائي والأولي.

كما نوهت الدكتورة ريم أن مجموعة السعودي الألماني "تسعى دائما" لبناء الثقة مع عملائنا ومرضانا و عيادة جميرا ما هي إلا البداية ، حيث تخطط المجموعة لافتتاح المزيد من العيادات في جميع الإمارات في السنوات القليلة المقبلة، لتلبية احتياجات المجتمع كما أن موقع العيادات الجديدية في منطقة سياحية مكتظة مقابل فندق جميرا بيتش هوتيل وبرج العرب مما يسهل تقديم الخدمات الطبية العامة والوقائية والطارئة لنزلاء المنتجعات السياحية وخاصة ان العيادات متوحة 24 ساعة كافة ايام الاسبوع.