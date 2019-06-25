«طرق الشارقة» تنجز صيانة الحواجز المعدنية على طريق «المدام - حتا»

المصدر: محمد الرفاعي ــ الشارقة

أجرت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، متمثلة في إدارة صيانة الطرق، صيانة وإصلاحاً للحواجز المعدنية الموجودة على طريق «المدام - حتا» في الشارقة، وذلك تجاوباً من الشكوى التي نشرتها «الإمارات اليوم» أخيراً، حسب ما أوضحه مدير إدارة صيانة الطرق بالهيئة، المهندس محسن بلوان، مؤكداً أن الفرق أجرت إصلاحاً وصيانة كامل السياج.

وأوضح المهندس محسن بلوان لـ«الإمارات اليوم» أن إدارة صيانة الطرق لديها خطة سنوية لصيانة ورفع كفاءة طرق الشارقة، بما يتضمن صيانة العلامات الأرضية وإعادة تخطيطها، وإصلاح الحواجز الخرسانية وأعطال الإشارات الضوئية، وإصلاح وصيانة حواجز الطرق واللوحات الإرشادية، وغيرها العديد من المهام.