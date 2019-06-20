"اليوغا" مفيدة لمرضى هشاشة العظام

المصدر: عمرو بيومي - دبي

قال خبير طبي يعمل لدى مستشفى "هيلث بوينت"، أحد مرافق الرعاية الصحية المتكاملة والتابعة لشركة مبادلة للرعاية الصحية في أبوظبي، إن قدرة اليوغا على خفض مستويات التوتر لدى المرء معروفة، لكن الناس ليسوا على دراية بمنافعها الكبيرة لمرضى هشاشة العظام، وهي حالة شائعة تؤدي إلى إضعاف العظام تدريجياً بمرور الوقت، ما يجعلها هشّة وأكثر عُرضة للكسر.

ووفقاً للدكتور محمد أبو يوسف، رئيس قسم أمراض الروماتيزم في المركز التخصّصي متعدد التخصصات للجهاز الهيكلي في "هيلث بوينت"، فإن فوائد اليوغا لمرضى هشاشة العظام تشمل بناء كتلة العظام وتقليل احتماليات السقوط والإصابة بالكسور الناتجة عنه.

وأكّد الدكتور أبو يوسف أن الأبحاث أظهرت أن تمارين اليوغا يمكن أن تزيد من كثافة المعادن في العمود الفقري وعظم الفخذ، مشيراً إلى أن دراسةً أجريت على امتداد عشر سنوات وشملت أكثر من 700 مشارك، ونُشرت نتائجها حديثاً، توصَّلت إلى أن ممارسة تمارين اليوغا بانتظام لمدة 12 دقيقة يومياً فقط "يمكن أن تُحدث فرقاً كبيراً لدى المريض".

وعادةً ما يوصي الأطباء مرضى هشاشة العظام بممارسة تمارين رفع الأوزان، ومع ذلك لا يدرك الناس في كثير من الأحيان أن العديد من وضعيات اليوغا، على الرغم من أثرها المنخفض، هي أيضاً تمارين لحمل الأوزان، بحسب الدكتور أبو يوسف، الذي أكّد أهمية ممارسة المرضى هذه التمارين مع مدرب ذي خبرة يكون على دراية بحالتهم الصحية، وذلك بسبب زيادة خطر تعرّض المصابين بهذا المرض إلى كسور في العظام.

وعلاوة على فائدة اليوغا المرتبطة ببناء كثافة العظام أو وقف فقدانها، فإن لها منفعة أخرى متمثلة في منع الإصابة بالكسور الناجمة عن السقوط.

وأشار الدكتور أبو يوسف إلى أن المنافع المثبتة لممارسة اليوغا تتضمّن تحسين وضعيات الجسم وتوازنه وقوّته وتعزيز التنسيق الحركي ومجموعة الحركة وتحسين المشية، موضحاً أن كل هذا من شأنه أن "يقلّل من خطر السقوط الذي يمثل السبب الرئيس للإصابة بكسور هشاشة العظام".

وثمّة فائدة أخرى محتملة لممارسة اليوغا تتمثل في المساعدة على التوقّف عن التدخين وتناول الكحول؛ وهما العادتان المرتبطتان بتفاقم مرض هشاشة العظام، وذلك نظراً لدور هذه الرياضة في خفض مستويات القلق.

ووفقاً للدكتور أبو يوسف، فإن هشاشة العظام أو ترقق العظام يصيبان ما يصل إلى 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وأن حوالي واحدة من كل ثلاث نساء وواحداً من كل خمسة رجال تزيد سنّهم على 50 عاماً سوف يصابون بكسر سببه هذا المرض.