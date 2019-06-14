عودة المياه النقية إلى سكان «هورايزون»

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

زار وفد من دائرة البلدية والتخطيط في عجمان المصابين بحادثة تلوث خزان المياه في برج «هورايزون» بالإمارة، برئاسة مدير إدارة البيئة بالإنابة، المهندس حميد المعلا، ومدير إدارة الصحة العامة، المهندس عبدالله التميمي، وعدد من المسؤولين في الدائرة.

واستمع الوفد للحالات المرضية التي أصيبت بنزلات معوية، واطلع على شرح من الأطباء حول الحالات التي وصفت بأنها «غير مقلقة»، وأنها ستغادر المستشفى قريباً بعد تلقي العلاج المطلوب.

وأكد المعلا أن حادثة التلوث تعد نادرة الحدوث، موضحاً أن فريق الأزمات والطوارئ تعامل معها فوراً، وقال إن الجهات المعنية نسقت في ما بينها لتفادي تفاقم الأضرار الناجمة عنها.

وشرح أن متابعة منطقة الحادث كشفت عن وجود تلوث في أحد الخزانات الأرضية، ما تسبب في تسرب المياه للخزانات المجاورة، لافتاً إلى تفريغ الخزانات وتنظيفها وتعقيمها بالكامل، إضافة إلى تعقيم الأنابيب، والتأكد من فتح الصنابير لإزالة المياه المتبقية فيها، وتنظيفها، وتطهيرها، قبل السماح بعودة المياه النقية إليها.

وأكد توجيه السكان بعدم استخدام المياه للشرب وإعداد الطعام، كإجراء احترازي، لافتاً الى أخذ عينات والتأكد من زوال التلوث.