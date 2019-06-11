«خليفة التخصصي» في رأس الخيمة يطلق فحصاً جديداً لجينات الأورام

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أطلق مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة تشخيصاً جديداً في مختبراته، يعتمد على الفحص التفصيلي «Fusion Transcript» لتحديد نوع الأورام الصلبة بشكل دقيق، والعلاج الناجع والفعّال للأورام.

وقال المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور ميونغ هون سونغ، إن هذا الفحص يعد الأول من نوعه في الإمارات، من حيث التقنية المستخدمة، تسلسل الجيل القادم «Next Generation Sequencing» ومن حيث عدد الجينات التي يتم تحليلها في الفحص نفسه.

وأوضح أن الفحص يتم من خلال إعادة الترتيب للمؤشرات الحيوية الجينية باستخدام تقنية «NGS» والذي يعد من الفحوص المهمة جداً في تحديد نوع الأورام الصلبة بشكل دقيق، ما يرفع من كفاءة مختبرات علم الأمراض. وأضاف أن الفحص يتم باستخدام عينات من الحمض النووي الريبي المستخرج من أنسجة الورم الصلب، وبوجه الخصوص أورام الرئة، كما يكشف الفحص الجيني - الذي يعتبر من الفحوص النادرة عالمياً - العلاج المناسب والدقيق لمجموعة واسعة من أنواع الأورام أهمها سرطان القولون والرحم والغدة الدرقية، مشيراً إلى أنه تم إجراؤه لـ10 حالات.