"مستشفى الإمارات التخصصي المتميز" يحصد جوائز هيئة مدينة دبي الطبية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حصل المستشفى على ثلاث جوائز خلال حفل توزيع جوائز هيئة مدينة دبي الطبية لعام 2019 للنشر الفوري.

دبي، الثاني من شهر مايو2019 تم تكريم مستشفى الإمارات التخصصي ثلاث مرات في حفل توزيع جوائز هيئة دبي الطبية للتميز، 2019، المنعقد يوم الأربعاء، الأول من مايو.

وشملت الجوائز التي حصلت عليها جائزة الطبيب المتميز، جائزة الممرضات المتميزات، جائزة الابتكار للرعاية الصحية، وحصلت على المركز الثاني عن فئة المرضى الداخليين \ المنومين.

حصل الدكتور علي الدعمي، إستشاري الجراحة العامة بمستشفى الإمارات التخصصي على جائزة الطبيب المتميز. من بين المساهمات البارزة الأخرى، أجرى الدكتور الدعمي أول عملية إستئصال للمريء كامل بالمنظار وتنظير الصدر على مريض تم تشخيصه بسرطان المريء في مستشفى الإمارات التخصصي. حصل على جائزة أفضل معلم لطلاب الطب في جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين وأفضل مدرس جراحة سريرية في جامعة أوكلاند.

تم تكريم ريم كيم يوسف بجائزة الممرضة المتميزة. على مدار العقد الماضي ، كانت يوسف شخصية رئيسية في العديد من المبادرات المتعلقة بالكسور و الإصابات ودعم الحياة ، بما في ذلك برنامج العيادة المتنقلة وعيادة العظام. لقد ساعدت في تخطيط وتنفيذ سياسات التمريض الحيوية في مستشفى الإمارات التخصصي.

مُنحت الجائزة الثالثة لمستشفى الإمارات التخصصي، وحصلت على المركز الثاني في جائزة الإبتكار الصحي، فئة المرضى المنومين، بعنوان "الاستقرار الداخلي لمفصل العمود الفقري القطني باستخدام طريقة تثبيت العمود الفقري الأمامي، عن طريق الجلد، المحوري الأمامي - الثبات الأمامي، وهذا العلاج الجراحي يخفف من آلام الديسك الشديدة وقد تم تطويره بواسطة الدكتور زبيغنيبرودزينسكي. إنه الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، ويتم القيام به فقط في مستشفى الإمارات التخصصي.

إنه لشرف حصولنا على هذه الجوائز المتميزة من هيئة مدينة دبي الطبية. يسعى مستشفى الإمارات التخصصي دائمًا للتميز في كل جانب من جوانب تقديم الرعاية الصحية. قال السيد علاء عطاري – المدير الإداري والرئيس التنفيذي في مستشفى الإمارات التخصصي: "أودُ أن أُهنئ جميع الفائزين بالجوائز وأن أُعرب عن تقديري لجميع أعضاء فريق العمل الذين جعلوا ذلك ممكنًا"

أُقيمت جوائز تميز هيئة مدينة دبي الطبية 2019 تحت رعاية رئيس هيئة مدينة دبي الطبية، صاحبة السمو الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. قام بتسليم الجوائز سعادة حميد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، لفئات الإبتكار في مجال الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات، البحوث، الأطباء المتميزين، الممرضين، وأخصائي الرعاية الصحية المساعدة.