«حمدان الطبية» تكرّم الفائزين في المؤتمر العلمي لجامعة رأس الخيمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّمت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، الطلبة الفائزين في مسابقة أفضل البحوث المقدمة في المؤتمر العلمي العاشر لطلبة جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.

وأكد المدير التنفيذي بالجائزة عبدالله بن سوقات، حرص الجائزة بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة في دبي، راعي الجائزة، على تعزيز ثقافة البحث العلمي، وتشجيع المبادرات البحثية من الباحثين الشباب، لخلق جيل جديد من المبتكرين.

وقالت عميدة شؤون الطلبة رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر، الدكتورة منال محمود سامي، إن الاستجابة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس دفعتنا إلى توسيع أنشطة المؤتمر لتشمل مساراً حصرياً لطلاب الدراسات العليا، ومسابقات الفيديو، والمشروعات المبتكرة، والمختبرات المستحدثة حديثاً والعروض البحثية، وكذلك جلسات الملصقات والمعارض الموازية، إلى جانب العروض التقديمية البارزة التي قدمها نخبة من المتحدثين الضيوف الوطنيين والإقليميين والدوليين، بشكل عام. وناقش المؤتمر أكثر من 450 مشروعاً بحثياً، تحت عنوان المشكلات الصحية الشائعة في الإمارات، وشهد حضور أكثر من 3800 مندوب.

وكانت فعاليات المؤتمر اختتمت بالإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز المسابقة في فئاتها المختلفة، حيث فاز بفئة جوائز بحوث خريجي الجامعة التي قدمت كمحاضرات، بحث بعنوان «تقييم التفاعلات المحتملة للعقاقير الدوائية، وردود الفعل الضارة للعقاقير بين مرضى الكلى المزمنة في مستشفى للرعاية الثانوية في رأس الخيمة»، كما فاز من فئة جوائز البحث المعتمد على المختبرات أربعة بحوث، بينما فاز من فئة البحوث القائمة على المسح الاستقصائي ثلاثة بحوث، وبالنسبة إلى فئة البحوث التي قدمت كملصقات فاز بحثان، ومن فئة الملصقات البحثية القائمة على دراسة الحالات، فاز ستة ملصقات بحثية، وفاز بجائزة الجامعة للابتكار ثلاثة فائزين، أما بالنسبة إلى جائزة الأفلام المشاركة في المؤتمر، فقد فاز بها فيلم بعنوان «لقاحات تسبب التوحد».