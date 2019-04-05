افتتاح مركز في دبي لاستبدال الركبة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

المصدر: دبي - وام

أعلن في دبي، أمس، افتتاح «مركز الزهراء المتطور لجراحة العظام»، الذي يعدّ أول مركز متكامل في الشرق الأوسط لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي السابع لعمليات استبدال مفصل الركبة في الشرق الأوسط، الذي عقد أمس في فندق كونراد بدبي، بمشاركة عدد من الخبراء والأطباء المختصين بجراحة العظام والمفاصل من الدولة وخارجها. ويهدف المركز الجديد إلى تقديم أحدث التقنيات في مجال جراحة العظام والمفاصل، بما في ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد وزرع الغضاريف والروبوتات والذكاء الاصطناعي، التي ستحدث ثورة في نتائج المرضى.

وقال رئيس مركز طرابيشي بمستشفى الزهراء، الدكتور سميح طرابيشي، إن المركز يطبق علاجات آمنة لأحدث الابتكارات في جراحة العظام، وينظم دورات للتدريب على تبديل المفاصل وجراحة العظام.

من جانبه، ذكر كبير جراحي العظام في هيئة الصحة بدبي، الدكتور محمد الفقي، أن المركز يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يضم كادراً مهنياً مدرباً على استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة، وتطبيقها.

وأكد الرئيس التنفيذي لمستشفى الزهراء، الدكتور مهيمن عبدالغني، أن العمليات التي سينفذها المستشفى ستكون عبارة عن استبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، بشكل يحاكي التشريح النهائي للمريض، للحصول على نتائج أفضل في مجال جراحة المفاصل وزرع الغضروف لمرضى هشاشة العظام.