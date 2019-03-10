«الصحة» تطلق برنامج «جراحات الروبوت»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق برنامج جراحات الروبوت في مجال أمراض النساء والولادة، في إطار برنامج متكامل أعدته لترسيخ نجاح جراحات الروبوت في الإمارات.

وتعتزم الوزارة مواصلة تقديم هذه الخدمة دورياً، انطلاقاً من حرصها على ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي منهجاً عملياً في الخدمات الصحية.

وأكد رئيس قسم جراحة الصدر والأوعية الدموية وبرنامج جراحات الروبوت في الوزارة، الدكتور زكي المزكي، أن إطلاق البرنامج جاء بعد الإنجازات التي تحققت باستخدام الروبوت في مجال جراحات القلب، إذ يتجه الطب الحديث نحو استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي على نحو متزايد. وقد كانت الوزارة سباقة في استقدام أحدث الروبوتات، نظراً لقدرتها على الوصول إلى أصعب أجزاء الجسم، والدقة المتناهية في إجراء العمليات نتيجة لثبات الذراع الروبوتية. كما أنها تُعد أقل إجهاداً للطبيب، وأقل مستوى ألم بالنسبة للمريض بعد العملية، وتستخدم في جراحة القلب وتكميم المعدة والمسالك البولية.

وكشف المزكي عن نجاح ثلاث عمليات جراحية بتقنية الروبوت، استغرقت كل حالة منها أقل من ساعة، وتعافى المرضى بعدها بساعات، وكانوا في حالة جيدة، ثم غادروا في غضون ساعات من دون مضاعفات وبنسبة آلام قليلة جداً. وتميزت الجراحة باستخدام فتحات جروح صغيرة دون الحاجة إلى عمل جروح تقليدية كبيرة الحجم وعالية الخطورة تتطلب مكوث المريض لفترات أطول.