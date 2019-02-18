«الصحة» تحذّر من استخدام منتجين طبيين خطرين

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حذّرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام منتجين طبيين أثبتت الفحوص خطرهما على صحة الإنسان، وعممت على كل الجهات الصحية بالدولة باتخاذ اللازم بشأنهما في حال اكتشاف وجودهما بالدولة أو لدى مرضى.

وحسب التعميم الأول الذي أصدره الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية، الدكتور أمين حسين الأميري، فإن الوزارة بناءً على ما ورد من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، بخصوص التحذير من المنتج «aclitaxel-Coated Balloons and Paclitaxel-Eluting Stents»، المستخدم في علاج المرضى الذين يعانون أمراض الشرايين الطرفية، حيث أفاد التعميم بأن حالات الوفاة لدى هؤلاء المرضى تزيد عند من يعالجون بهذه الوسيلة.

وأوصت الهيئات العالمية وزارة الصحة ووقاية المجتمع بضرورة مخاطبة ممارسي الرعاية الصحية ليقوموا بمراقبة المرضى الذين تم علاجهم بالمنتج المذكور، كذلك التأكيد عليهم عند اتخاذ القرارات السريرية بخصوص استخدام هذا المنتج ضرورة مناقشة المخاطر والفوائد، من حيث جميع خيارات العلاج المتاحة، مع المرضى قبل الشروع في العلاج.

وأصدرت تعميماً آخر حذرت خلاله من استخدام منتج «Cleanline-Ultra-sound Gel Sanitizer» المصنّع في المملكة العربية السعودية لشركة «LALchemicals &cosmetics»، وهو عبارة عن جل للموجات فوق الصوتية، حيث أظهر الفحص المخبري لثلاث عينات من المنتج المذكور عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، كما تبين أن نسبة التسمم الخلوي فيه مرتفعة جداً، الأمر الذي يجعله غير ملائم للاستخدام الطبي.

وذكرت أن المنتجين المذكورين غير مسجلين لدى إدارة الدواء لديها، إلا أنها حرصاً على سلامة المرضى، ارتأت ضرورة التحذير منهما، وطالبت كل مديري المناطق الطبية، والمستشفيات الحكومية والخاصة والأطباء ومساعدي الصيادلة، ومديري الصيدليات الحكومية والخاصة، بضرورة اتخاذ اللازم حال اكتشاف هذين المنتجين.