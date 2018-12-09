«الصحة» تسجل أحدث أدوية سرطان القولون

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسجيل أحدث دواء عالمي لسرطان القولون في الإمارات، كأول دولة في المنطقة، مشيرة إلى أنها بصدد تسجيل دواء آخر لسرطان اللوكيميا العام المقبل. وأكدت تسجيل أول دواء مركب في العالم لعلاج ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول في الإمارات بداية العام المقبل بعد إجازته من الهيئة الأوروبية للأدوية.

وكشف وكيل الوزارة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين الأميري، أن حجم إنفاق مكاتب شركات الأدوية العالمية في الدولة يصل سنوياً إلى 3.6 مليارات درهم، لافتاً الى أن 95% من شركات الأدوية العالمية لها مكاتب إقليمية وعلمية داخل دولة الإمارات، بعضها يغطي دول العالم باستثناء بلد المنشأ والولايات المتحدة الأميركية.

وأكد أن حجم السوق الدوائية في الدولة وصل العام الجاري إلى 11.3 مليار درهم، بارتفاع قدره 8.2% على العام الماضي.

وقال الأميري، عقب افتتاح شركة سيرفييه للدواء مقرها الجديد في دبي، إن التسهيلات والامتيازات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في القطاع الصحي تعد من أهم عوامل تشجيع الاستثمار الأجنبي في الإمارات، إلى جانب مميزاتها الأخرى، التي تشمل موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية.

بدوره، أفاد مدير عام الشركة لمنطقة الخليج، بيير بيريز، بأن حجم مبيعات الشركة من الأدوية في المنطقة يقدر بنحو 110 ملايين دولار سنويا، لافتاً إلى أن السعودية تحتل المركز الأول بنحو 40 مليون دولار، تليها الإمارات في المركز الثاني، بنحو 35 مليون دولار، فيما يتوزع المبلغ المتبقي على بقية دول مجلس التعاون.

وكشف بيريز عن خطة لتسجيل أول دواء مركب في العالم لعلاج ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول في الإمارات بداية العام المقبل بعد إجازته من الهيئة الأوروبية للأدوية، لافتاً إلى أن الدواء عبارة عن حبة صغيرة تعالج الضغط والكوليسترول، بدلاً من استخدام نوعين من الأدوية.

وقال إن الشركة تتجه حالياً لإنتاج قرص دواء لعلاج أكثر من مرضين من الأمراض المزمنة في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن ذلك مازال في مرحلة الأبحاث والتطوير.