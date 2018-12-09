18 محاضراً في مؤتمر دبي العالمي العاشر للعلوم الطبية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، أن مؤتمر دبي العالمي العاشر للعلوم الطبية سيقام بمشاركة أربعة علماء فائزين بجائزة حمدان العالمية الكبرى، وجائزة حمدان العالمية للبحوث الطبية المتميزة، ضمن 18 محاضراً بالمؤتمر من بريطانيا، وأميركا، والإمارات، ومصر، والمغرب، وفرنسا، وإسبانيا، وسويسرا، والسعودية.

صرح بذلك عضو مجلس أمناء الجائزة، عبدالله بن سوقات، الذي قال إن المؤتمر سيناقش موضوع أمراض الجهاز العضلي الهيكلي، مع التركيز على أمراض المفاصل وجراحة العظام وميكانيكا تقويم العظام، وذلك خلال الفترة من 13 حتى 14 ديسمبر الجاري بفندق روضة البستان في دبي.

وأضاف أن البرنامج العلمي للمؤتمر يشتمل على 13 محاضرة علمية و11 ورشة عمل يشارك فيها أكثر من 500 طبيب ومتخصص.

وأشار بن سوقات إلى أن مؤتمر دبي العالمي للعلوم الطبية، الذي يقام كل عامين عقب حفل الجائزة لتكريم الفائزين بجوائز حمدان الطبية، يعد منصة علمية مهمة يتواصل من خلالها الأطباء والباحثون على مستوى دول المنطقة مع نخبة من كبار الباحثين والعلماء ممن قدموا في مجال تخصصاتهم أبحاثاً مهمة استطاعت أن تسهم بنتائجها في إحداث تطور جوهري في النظريات والنظم الوقائية والعلاجية المتبعة بالمؤسسات الصحية والطبية حول العالم، كما سيحصل المشاركون في هذا المؤتمر على 11.5 ساعة تعليم طبي مستمر معتمدة من هيئة صحة دبي.