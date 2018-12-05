«إسعاف دبي» تجلي مرضى مستشفى بسبب احتراق سيارة

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

تمكّنت فرق الإسعاف في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أمس، من إجلاء مرضى في مستشفى «أستر»، بمنطقة المنخول في دبي، خلال وقت قياسي عقب تعرضهم لأدخنة كثيفة ناجمة عن احتراق إحدى السيارات في مواقف المستشفى، كادت تتسبب في اختناقهم.

وأفاد المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة بن دراي، بأن المؤسسة تلقت بلاغاً في الساعة الثانية من صباح أمس، يفيد بوجود دخان كثيف ناجم عن احتراق سيارة أسفل مستشفى أستر، ينذر بتضرر النزلاء خصوصاً الأطفال الخدج والحوامل، وتحركت فرق الإسعاف من أقرب نقطة، ووصلت إلى موقع الحادث خلال خمس دقائق، وتولى المسعفون إخلاء المرضى البالغ عددهم 53 مريضاً، بينهم 11 رضيعاً وثلاث حوامل، إلى فرع المستشفى في القصيص.

وقال إن عملية الإخلاء تمت على مراحل، بدأت بالعناية بالمرضى وتوفير سبل الدعم الطبي اللازمة لهم، بنقلهم إلى عيادة طبية مقابلة لمبنى المستشفى، نظراً لحساسية بعض الحالات، وتأكيداً لضمان أعلى قدر من العناية الممكنة، خصوصاً للأطفال حديثي الولادة بصورة مؤقتة، حيث تم الدفع بوحدتي دعم ميداني لنقل المرضى إلى فرع المستشفى في منطقة القصيص، بينما لم تستغرق عملية الإجلاء بكل ما تضمنته من إجراءات سوى ساعتين، حيث اكتمل تسكين المرضى في الساعة الرابعة صباحاً، بعد الاطمئنان على حالاتهم دون تسجيل إصابة واحدة جراء التعرض للأدخنة.

وبادر بن دراي بالتوجه للاطمئنان على الحالات التي تم إجلاؤها، ونوّه بجهود فرق الإسعاف المشاركة في عملية الإخلاء، بما يعكس مدى الاستعداد والجاهزية العالية للمؤسسة، والقدرة على الاستجابة العاجلة للحالات الطارئة، وفق أفضل المعايير العالمية، في ضوء الاهتمام بتطوير إمكانات المسعفين وتدريبهم بصفة مستمرة على التعامل مع المواقف كافة، تأكيداً على جعل دبي من أكثر مدن العالم أمناً وسلامة.

وأعرب عن التزام المؤسسة بالعمل على تطوير إمكاناتها، وتوفير كل الضمانات التي تكفل التعامل بأرفع درجات الكفاءة مع مواقف الطوارئ، مهما كان حجمها وفي الأوقات كافة.

- فرق الإسعاف وصلت

إلى موقع الحادث خلال

5 دقائق، ووفّرت الرعاية

العاجلة للمرضى.