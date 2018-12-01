ولادة طفل مواطن بوزن نصف كيلوغرام

المصدر: سمية الحمادي ــ الفجيرة

قالت رئيس قسم الأطفال في مستشفى الفجيرة، الدكتورة ألفت الزعابي، إن فريقاً من الاخصائيين في قسم النساء والتوليد نجح في توليد طفل مواطن بعمر 24 أسبوعاً، ووزن 516 غراماً، مشيرةً إلى أن الطفل يتمتع بصحة جيدة.

وأوضحت أن حالة المولود تعد من الحالات النادرة، إذ جرت ولادته في الأسبوع الـ24 من حمل والدته، في حين أن الولادة الطبيعية لأي مولود تكون بعد مرور 40 أسبوعاً، وبوزن يزيد على الكيلوغرام.

وأكدت الزعابي أن القسم تعامل في وقت سابق مع ست حالات مشابهة، تم توليدها بعد مرور 24 أسبوعاً على الحمل، ومكثت في قسم الأطفال الخدج ما بين ثلاثة وأربعة أشهر، مضيفة أنها تجاوزت المضاعفات وتتمتع جميعها بصحة جيدة.

وتابعت أن تجهيزات قسم الخدج، ورفده بـ18 سريراً، أسهما في التعامل مع حالات الولادة التي تسبق الموعدد المحدد لها، لافتة إلى توافر القسم على أجهزة متطورة وحديثة، مثل جهاز وحدة تبريد الكلى للأطفال المصابين بالاختناق الولادي، إلى جانب أجهزة التنفس الصناعي، وجهاز معالجة اختلال الشبكية الذي تمكن من معالجة 20% من الأطفال.

وذكرت أن قسم الخدج يعمل في أغلب أشهر السنة بطاقة 70%، فيما تصل نسبة إشغاله في بعض الفترات إلى 100%.

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حالات تم توليدها في وقت سابق بعد مرور 24 أسبوعاً على الحمل.