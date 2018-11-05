المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، عن نجاح أول عملية زراعة كلى للأطفال في دبي، لطفلة تبلغ تسع سنوات. وبهذا، تكون الطفلة «بانة» من السودان، أوّل طفلة تتلقّى زراعة كلية في دبي.

وأجريت العملية في مستشفى الجليلة على يد فريق طبي من المستشفى ومن جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

وشهدت العملية تعاوناً نموذجياً بين تسع جهات حكومية وخاصة، عملت بالتوازي لضمان سلاسة إجراء زراعة الكلية للطفلة «بانة»، إذ إن المتبرّع المتوفى كان مقيماً في أبوظبي.

وتمكّنت الجهات الحكومية والصحية من التنسيق في ما بينها بما يضمن إجراء الزراعة خلال 12 ساعة. وشملت الجهات كلاً من سلطة مدينة دبي الطبية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، واللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء، ومؤسسة الجليلة، وشرطة أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، وعيادة كليفلاند في أبوظبي، ومدينة الشيخ خليفة الطبية.

وقال المدير التنفيذي لمستشفى الجليلة للأطفال، الدكتور عبدالله الخياط: «شهدنا لحظة استثنائية في تاريخ نظام الرعاية الصحية للأطفال في دبي، ومستشفى الجليلة كان مساهماً في هذا الحدث التاريخي، وعدا عن كونه إنجازاً طبياً متميّزاً، فإن ما شهدناه هو ثمرة للتعاون النموذجي بين تسع جهات في الدولة سارعت للتكاتف لإنجاح هذه الجراحة. ونأمل أن تكون العملية الناجحة بداية لسلسلة من العمليات المماثلة، التي ستسهم من دون شك في تعزيز مكانة دبي وجهة إقليمية للتميّز في طب الأطفال على مستوى المنطقة، بما يسهم أيضاً في دعم وتحقيق استراتيجية الصحة في دبي 2021، ورؤية الإمارات 2021 في مضمار الرعاية الصحية».