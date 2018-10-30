«صحة دبي» تدشّن صيدلية ذكية جديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشّنت هيئة الصحة بدبي، أمس، صيدلية ذكية في مستشفى لطيفة للنساء والأطفال، وذلك بعد افتتاحها صيدليتين في مستشفيي راشد ودبي، فيما تتجه الهيئة لاستحداث المزيد من الصيدليات في منشآتها الطبية، لتلبية الإقبال المتنامي على خدماتها الطبية بوجه عام، وخفض فترة انتظار صرف الدواء إلى (صفر)، في ظل الديناميكية السريعة التي تعمل بها الصيدليات الذكية.

وتستوعب الصيدلية الذكية المستحدثة في مستشفى لطيفة للنساء والأطفال، أكثر من 35 ألف صنف من الدواء، وتعمل ضمن تسعة منافذ، لإجراء عملية صرف الأدوية وفق نظام فائق الدقة.

وقال المدير العام لهيئة الصحة بدبي حميد محمد القطامي، إن الهيئة ماضية في عملية التوظيف الأمثل للتقنيات والحلول الذكية التي من شأنها تحسين رحلة المتعاملين داخل منشآتها الطبية، وتحقيق أعلى درجات الراحة للمرضى، مؤكداً أن الصيدليات الذكية أوجدت حلولاً جذرية للتخلص من فترة انتظار صرف الدواء، تحقيقاً لرضا المتعاملين وسعادتهم.