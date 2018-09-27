بلدية رأس الخيمة: اللحوم المصادرة.. مطابقة للمواصفات

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قالت مديرة إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، شيماء الطنيجي، إن الفحوص الفيزيائية والميكروبيولوجية التي أجراها قسم المختبر الغذائي في البلدية على اللحوم التي صودرت قبل أسبوعين من محل لبيع اللحوم (ملحمة) في منطقة النخيل، إثر تلقيها شكوى من مستهلك، أثبتت أنها سليمة، وصالحة للاستهلاك الآدمي. وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أن الإدارة أجرت فحوصاً مخبرية غذائية لفحص بكتيريا السالمونيلا والقولونية، ونسبة الألوان الاصطناعية والصفات الفيزيائية للحوم، وتبين أنها جميعاً مطابقة للمواصفات الغذائية والاستهلاكية.

وأوضحت أن قسم الرقابة الغذائية أفرج عن اللحوم، وأعاد فتح المحل، مع أخذ تعهد على صاحب المنشأة بعدم نقل اللحوم بطريقة غير صحية، وعدم تكرار المخالفة في ما بعد، مع فرض عقوبة على المنشأة، لمخالفتها نظام العقوبات الصحية المعتمد في البلدية. وكانت إدارة الصحة العامة في البلدية أغلقت المحل في 13 سبتمبر الماضي لخمسة أيام، وتحفظت على الذبائح الموجودة داخل الملحمة، إضافة إلى اللحوم الموجودة داخل المركبة، فور تلقيها شكوى من مواطن تمكن من تصوير فيديو يظهر عاملاً ينقل اللحوم من المحل إلى مركبة خفيفة، غير مجهزة لهذا النوع من الأنشطة، دون مراعاة لشروط الصحة والسلامة الغذائية.