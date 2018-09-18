«الصحة»: 33% من سكان الدولة يعانون ارتفاع ضغط الدم

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بأن ما بين 30 و33% من سكان الدولة البالغين مصابون بمرض ارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية تشكل المسبب الرئيس للوفيات في الدولة بنسبة تعادل 30%، ويعتبر مرض ضغط الدم أحد هذه الأمراض.

وأعلن وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات، الدكتور حسين الرند، نتائج الحملة الوطنية للكشف عن ارتفاع ضغط الدم المرتفع، التي أجريت خلال مايو الماضي، مشيراً إلى أن الحملة أجرت فحوصاً لـ31 ألفاً و316 حالة.

وأشار إلى أن أكثر من 50% من المصابين بمرض ضغط الدم لا يعرفون أنهم مصابون بالفعل بالمرض، وفقاً لنتائج مسوحات أجرتها الوزارة ودائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي.

ولفت في تصريحات صحافية، أمس، على هامش الإعلان عن نتائج الحملة، إلى وجود خطة تنفذها الوزارة للحد من الإصابة بمرض ارتفاع الضغط، أهمها إجراءات تتخذها الجهات الصحية بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، تتضمن وضع مواصفات جديدة للوجبات السريعة والمشروبات الغازية، والحد من السكريات والدهون المشبعة.

وذكر أن معدلات الإصابة بمرض ضغط الدم مرشحة للارتفاع خلال السنوات المقبلة، بسبب توافر العوامل المسببة للإصابة بالمرض، مؤكداً أن المرض يعد إحدى القضايا التي حظيت باهتمام عالمي، ويعتبر من عوامل الخطورة الرئيسة للتعرض للسكتات الدماغية والنوبات القلبية وغيرهما من مضاعفات القلب والأوعية الدموية، لذلك يطلق عليه «القاتل الصامت».

وقال الرند: «يؤثر مرض ضغط الدم المرتفع في نحو 28 إلى 30% من البالغين في أنحاء العالم، بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية».

وشدد على أهمية توعية الأفراد وتشجيعهم على اتباع أنماط حياة صحية، من خلال تناول الطعام الصحي، والتقليل من استهلاك الملح، بسبب عواقب الإكثار من استهلاكه التي تسبب ارتفاع ضغط الدم، وترفع مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب، في إطار استراتيجية الوزارة، التي تهدف إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية لمجتمع دولة الإمارات، لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية (2017-2021)، بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنظمة الصحة العالمية.