«التثقيف الصحي» تنشر التوعية بالوقاية من الإنهاك الحراري

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظّمت إدارة التثقيف الصحي، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، أمس، ورشة عمل بعنوان «الإسعافات الأولية في حالات الإنهاك الحراري»، بهدف نشر التوعية بمفهوم ومشكلات الإجهاد الحراري وتثقيف المجتمع بأفضل الممارسات الصحية السليمة للوقاية منه، كما ركزت على سبل مكافحة الحرائق والسلوكيات والخطوات الواجب اتباعها في حال حدوث الكوارث.

وقالت مديرة إدارة التثقيف الصحي، إيمان راشد سيف، إن تنظيم الورشة ضمن حملة «صحة وسياحة»، يندرج في إطار حرص الإدارة المتواصل على رفع مستوى الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، خصوصاً في صفوف النساء، نظراً إلى دور المرأة المحوري، سواء على صعيد الأسرة من خلال نقل المعرفة للأبناء، أو على صعيد حياتها العملية والاجتماعية عموماً.

وأوصى المدرب والمتطوع في برنامج «ساند»، المحاضر صقر مازن محمد، بعلاج الإنهاك الحراري من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات، المتمثلة في الجلوس بمكان بارد، والاستلقاء على الظهر مع رفع الساقين لمستوى أعلى من مستوى القلب، وتناول سوائل باردة، ومحاولة الاستحمام بماء بارد، أو وضع مناديل مبللة بالمياه الباردة على البشرة، بالإضافة إلى التخفيف من الملابس ونزع أي ملابس غير ضرورية، ومن ثم الحصول على العناية الطبية بشكل فوري في حال عدم الشعور بالتحسن في غضون ساعة من الاستعانة بالتدابير العلاجية الشخصية.

وقدّم شرحاً حول تشخيص الإنهاك الحراري وطرق تقديم الإسعافات الأولية، والتعامل مع ضربات الشمس وطرق إسعافها ومعالجتها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طفايات الحريق بطرق صحيحة وسليمة تنشر التوعية.