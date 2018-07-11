«الصحة» تسحب احترازياً أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً بالسحب الاحترازي لبعض المنتجات التي تحتوي على المادة الفعالة «فالسارتان» المصنعة من الشركة Zhejiang Huahai Pharmaceutical الصينية بسبب تلوث المادة الفعالة.

وأوضحت أن القرار الوزاري بسحب بعض المنتجات التي تحوي مادة «فالسارتان» صدر بناء على تقرير الوكالة الأوروبية للأدوية الذي يؤكد تلوث المادة المصنعة في الصين بمادة «NDMA» المسرطنة، إذ إن مادة «فالسارتان» الفعالة تستخدم في أدوية علاج أمراض القلب والشرايين بسبب ارتفاع ضغط الدم.

وأشارت إلى أن التعميم الموجه إلى مديري المناطق الطبية، ومديري المستشفيات الحكومية والخاصة، والأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة، ومديري الصيدليات الحكومية والخاصة، صدر بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقـم (366) لسنة 2010 بشأن الإعلان عن سحب أو تعليق أو وقف أو منع تداول المنتجات الدوائية والطبية، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

وأدرج التعميم قائمة بالأصناف الدوائية المتأثرة علماً بأن المنتجات الواردة مسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع والطلب من الوكيل المعتمد بسحب تلك المنتجات من القطاعين الصحي العام والخاص، والحجر على الكميات ضمن مستودعاتهم. وعلى جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم وصف وصرف منتجات المستحضر إن وجدت لديهم واستخدام البدائل المسجلة. وعلى المرضى عدم التوقف عن استخدام الدواء إلا بعد استشارة الطبيب المختص لصرف بدائل أخرى مسجلة بالوزارة.

وأكدت الوزارة أن جميع الأدوية الحاوية على مادة «فالسارتان» التي يتم تصنيعها باستخدام المادة الفعالة نفسها من مصادر أخرى سليمة ولم تتأثر.