إنجاز 66% من أعمال مشروع مستشفى العين الجديد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، عن استكمال نسبة 66% من أعمال تشييد مشروع مستشفى العين الجديد بكلفة تتجاوز 4.4 مليارات درهم، وعلى مساحة بناء مقدارها 347 ألف متر مربع.

وقال المدير التنفيذي لقطاع إنشاء المباني في «مساندة»، المهندس علي الحاج المحيربي، إنه تمت مراعاة معايير الاستدامة البيئية من حيث خفض معدلات استهلاك الطاقة والمياه، وتحقيق الاستفادة القصوى من أشعة الشمس. وأفاد بأن المشروع بدأ في مارس 2014، وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمبنى الرئيس ومبنى الخدمات، وإنجاز أعمال الهياكل المعدنية للمشروع، وتشغيل وتسليم محطة الكهرباء الرئيسة.

وأوضح أن «مساندة» أنجزت 83% من أعمال مبنى الخدمات، و71% من أعمال المبنى الرئيس، و76% من الأعمال الكهروميكانيكية، و54% من الأعمال المعمارية.

واعتبر المحيربي مستشفى العين الجديد واحة استشفاء حقيقية تم تصميمها وفق أعلى المعايير العالمية، وبمواصفات طبيعية وجمالية فريدة تجمع بين توفير أحدث التقنيات الطبية والأجواء الطبيعية التي تحاكي الطابع المميز لمدينة العين.

ويوفر المستشفى الجديد خدمات طبية متكاملة لأهالي منطقة العين وفقاً لأحدث الممارسات والمعايير العالمية في مجال المنشآت الطبية، وبما يرتقي بجودة الخدمات الصحية المقدمة لأفراد المجتمع. ويبلغ إجمالي عدد الأسرّة في المستشفى الجديد 719 سريراً، موزعة على الطب العام والجراحة والأطفال والأمومة، والرعاية المركزة، والتأهيل الطبي، وكبار الشخصيات، والأجنحة الملكية، علاوة على 104 عيادات خارجية تخصصية متطورة، و17 وحدة للتصوير الشعاعي والطبقي المحوري والمغناطيسي، و22 وحدة تخصصية للتشخيص والمنظار. وتتوزع الأسرة في المستشفى الجديد إلى 484 سريراً للطب العام والجراحة والأطفال والأمومة، و67 سريراً للرعاية المركزة، و142 سريراً للتأهيل الطبي، و26 سريراً لكبار الشخصيات والأجنحة الملكية. كما يشمل المستشفى مبنى للتعليم والمحاكاة مجهّز بغرف محاكاة وقاعات تعليمية ومكتبة مركزية.

كما يتضمن المشروع مواقف سيارات بعدد 1573 موقفاً في طابقين تحت الأرض، وكذلك بعض المباني الخارجية، مثل: المبنى الإداري، والمشرحة المركزية لمنطقة العين، ومبنى الخدمات، والمبنى اللوجستي، ومحطة الطاقة الرئيسة.