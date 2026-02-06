منظومة صحية متكاملة تؤمّن ضيوف «العالمية للحكومات» وتقدّم الدعم قبل طلبه

جسّدت «دبي الصحية» ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف نموذجاً متقدماً للتكامل في تأمين الخدمات الطبية لضيوف القمة العالمية للحكومات 2026، من خلال خطة صحية شاملة غير مسبوقة هدفت إلى ضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة السريعة لكل المشاركين في الحدث العالمي، بما يعكس مكانة دبي الرائدة في تنظيم وتأمين الفعاليات الكبرى.

وشارك في تنفيذ الخطة أكثر من 105 كوادر طبية وإسعافية، بواقع نحو 75 كادراً طبياً وتمريضياً من «دبي الصحية»، وأكثر من 30 كادراً إسعافياً من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، توزعوا بين مقر انعقاد القمة، والفنادق الرئيسة التي تستضيف الوفود، إلى جانب جاهزية المستشفيات وآليات النقل الطبي السريع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

عيادات ميدانية

وقال المدير التنفيذي للعمليات في «دبي الصحية» خليفة باقر، إن: «دبي الصحية» عملت بالتعاون مع لجنة تأمين الفعاليات في دبي، على تنفيذ منظومة رعاية صحية متكاملة لخدمة ضيوف القمة العالمية للحكومات، بما أسهم في توفير أعلى مستويات السلامة والراحة للمتحدثين والمشاركين طوال أيام انعقاد الحدث، وعكس جاهزية دبي لاستضافة الفعاليات العالمية الكبرى.

وأوضح أن الخطة شملت تشغيل ثلاث عيادات ميدانية مجهزة داخل مقر القمة، إلى جانب إشراك نحو 75 كادراً طبياً وتمريضياً لضمان تقديم الرعاية الصحية بكفاءة وسرعة وجودة عالية، وبما يرسّخ أعلى معايير السلامة خلال فترة القمة.

وأشار إلى أن مستشفيات «دبي الصحية» كانت على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالات تستدعي رعاية طبية متخصصة، مع تعزيز آليات الاستجابة السريعة والتنسيق المستمر مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بما ضمن انسيابية التعامل مع الحالات الصحية المختلفة.

استجابة فورية وتقنيات حديثة

من جانبه، أكد مدير إدارة عمليات الإسعاف في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ماجد محمد الزرعوني، أن المؤسسة شاركت في تأمين القمة من خلال تواجد الفرق الإسعافية المتخصصة في جميع مرافق الحدث، إضافة إلى انتشار فرق إسعافية في مقرات إقامة الوفود بمختلف الفنادق.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن فرق الإسعاف كانت على جاهزية تامة للاستجابة الفورية لأي طارئ دون الحاجة إلى طلب مباشر، قائلاً: «عيون كوادر الإسعاف في القمة كانت على كل الحاضرين في القمة وفي حال رصد أي طارئ أو أعراض تعب على أي ضيف نتوجه إليه مباشرة وتقديم الدعم دون طلب، للحفاظ على صحة وسلامة الحاضرين من ضيوف القمة».

وأشار إلى أن «إسعاف دبي» دفعت بأربعة فرق رئيسة داخل مقر القمة، إلى جانب فرق أخرى موزعة في مواقع إقامة الوفود، بإجمالي يزيد على 30 كادراً إسعافياً.

وأوضح الزرعوني أن الحالات التي تم التعامل معها خلال القمة كانت حالات بسيطة في معظمها، وغالباً ما تعود إلى إرهاق السفر، مؤكداً أن التنسيق مع «دبي الصحية» تم بسلاسة عالية عبر العيادات الميدانية، ومع المستشفيات في حال تطلب الأمر نقل الحالات.

وأشار إلى استخدام تقنيات اتصال مرئي مباشرة مع غرف الطوارئ، تتيح للطبيب المختص توجيه الطاقم الإسعافي ميدانياً وفق أفضل الممارسات، إلى جانب التنسيق المتقدم مع الجهات المعنية، بما فيها المرور، لضمان أسرع وصول للمستشفيات عبر فتح المسارات المرورية عند الحاجة.