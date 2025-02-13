شركة مملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك تطلق مشروعاً في دبي

أعلن وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات، عمر سلطان العلماء، خلال جلسة حوارية مع الرئيس التنفيذي لشركات "سبيس إكس" و"تيسلا" و"إكس"، إيلون ماسك، عن مشروع "دبي لوب" الذي سيربط معالم مدينة دبي الرئيسة ويتيح الربط والتنقل بسرعة.

وتم الإعلان عن المشروع خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات، ومشروع "لوب" يتبع لشركة "بورينغ" وهي شركة مملوكة لـإيلون ماسك الناشئة في مجال الأنفاق، وتهدف شركة "بورينغ" إلى توفير "حلول لحركة المرور" من خلال بناء شبكات النقل في الأنفاق العميقة تحت الأرض.

و"مشروع لوب" هو نظام نقل تحت الأرض مصمم لربط أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في المدن.

وقال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات، عمر سلطان العلماء: "اليوم نعلن عن المشروع المشترك لدبي لوب، وهو مشروع حلقي سيغطي المناطق الأكثر كثافة سكانية في دبي ليتمكن الناس من الانتقال من نقطة إلى أخرى بطريقة سلسة".

من جانبه، الرئيس التنفيذي لشركات "سبيس إكس" و"تيسلا" و"إكس"، إيلون ماسك: "سيكون المشروع رائعًا. أعتقد أنه سيكون مثيرًا للغاية، بمجرد أن يجربه الناس،. سيكون مثل (ثقب دودي)، ستنتقل من جزء واحد من المدينة، ثم فجأة، وستجد نفسك في مكان آخر من المدينة، وهذا أمر رائع".

وتمتلك الشركة بالفعل نظام نقل عبر الأنفاق في مركز مؤتمرات لاس فيغاس، وقد قامت بنقل الركاب في مؤتمر "معرض الإلكترونيات الاستهلاكية" في وقت سابق من هذا العام.