أردوغان يشكر الإمارات على وقوفها مع بلاده بعد كارثة الزلزال

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بموقف الإمارات مع بلاده، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في تركيا العام الماضي.

وقال في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني لـ القمة العالمية للحكومات 2024: أود أن أشكر دولة الإمارات على موقفها خلال الكارثة التي تسببت بمقتل 53 ألف شخص وتضرر 14 مليون آخرين.

وقال إن "العالم واجه أزمات متتالية خلال السنوات القليلة الماضية، أبرزها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وحرب غزة، جميعها أثر سلباً على الاستقرار العالمي.

وأضاف أردوغان: الصراعات والحروب تؤثر على الاستقرار العالمي، ولابد من تحقيق نظام عادل يضمن مصلحة الجميع.