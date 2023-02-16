شراكة بين «الإمارات للطعام» وبنوك طعام إقليمية

أبرمت مؤسسة بنك الإمارات للطعام وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، بالتزامن مع انعقاد القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي، شراكة لحفظ نعمة الطعام من الهدر والإتلاف، وتعزيز أواصر التعاون المشترك بينهما في مجالات عملهما.

وقال مدير عام بلدية دبي نائب رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، داوود الهاجري: «يحرص بنك الإمارات للطعام على تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع الجهات التي تدعم مجال عمله، استكمالاً للهدف الذي أُسّس من أجله بترسيخ قيمة إطعام الطعام وجمعه وإيصاله إلى الأسر المستحقة، ضمن إطار مؤسسي مستدام، ويأتي ذلك تنفيذاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ترسيخ قيم العطاء والخير في المجتمع الإماراتي، والتعامل الحكيم مع نعمة الطعام».

وأضاف: «الشراكة الجديدة مع شبكة بنوك الطعام الإقليمية، ستدعم عمليات البنك التشغيلية، كما ستعزز من التعاون بينهما لضمان تطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية في حفظ الطعام».

ويسعى الطرفان من هذا الملحق إلى التعاون المشترك في العديد من المجالات، تشمل؛ الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال دعم منظومة عمل بنك الطعام، وتبادل المعرفة والخبرات في مجال إدارة وتطوير العمل المشترك.

كما يهدف إلى تقديم الدعم في مجال التدريب والتأهيل في عمليات تخزين وحفظ الأطعمة الفائضة المرتبطة بأعمال الطرفين.