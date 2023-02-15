إيلون ماسك يقترح فرض رقابة على الذكاء الاصطناعي

قال الرئيس التنفيذي لشركات "تويتر"، و"سبيس إكس"، و"تيسلا"، إيلون ماسك، إنه على شركات وسائل التواصل الاجتماعي أن تلتزم بقوانين الدول وأن تعكس احتياجات الناس بشكل أكثر دقة.

وأضاف ماسك خلال مشاركته في القمة العالمية للحكوكات أعتقد أنه من المهم جدًا وجود ساحة عامة رقمية موثوق بها إلى حد كبير، حيث يعمل الناس داخل الدول للتواصل بأقل قدر من الرقابة التي يسمح بها القانون.

وقال نريد لتطبيق تويتر أن يكون "تطبيق كل شيء" يقدم الخدمات المالية وتدفق المعلومات و "أي شيء رقمي"،ـ مشيرأ إلى أن المنصة الاجتماعية تسرع من جهودها الرامية إلى التحقق من الأشخاص والمنظمات لوقف المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة. وأضاف "لست متأكدا من أنه سينجح أو يكون مثاليا، لكنني متأكد من أنه يسير في اتجاه جيد".

وذكر مؤسس"سبيس إكس"، و"تيسلا"، إن لديه رؤية طويلة المدى لمنصة التواصل الاجتماعي "توتير"، مضيفاً " "كن مفيدًا قدر الإمكان وكن مسليًا قدر الإمكان وكن أيضًا مصدرًا للحقيقة".

وبين أن الذكاء الاصطناعي يحمل وعداً عظيماً ... ولكن مع ذلك يأتي الخطر أيضاً، لذلك أعتقد أننا يجب أن نكون قلقين للغاية حيال ذلك ، ويجب أن يكون لدينا بعض اللوائح والضوابط الرقابية لما هو في الأساس لمصالح الجمهور لأن التفكير في أي تقنية من المحتمل أن تشكل خطرًا على الناس.

وأضاف لدينا هيئات تنظيمية تشرف على السلامة العامة للسيارات والطائرات والأدوية، مشيراً إلى أنه ذلك يمكن أن يطال الذكاء الاصطناعي.