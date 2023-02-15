«كهرباء دبي» توقّع اتفاق شراء الطاقة المُنتجة من معالجة النفايات

وقّع نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، ومدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، اتفاقاً بين الهيئة والبلدية لشراء الطاقة لمدة 35 عاماً من «مركز دبي لمعالجة النفايات» وتحويلها إلى طاقة، وذلك بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وعبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

تم توقيع الاتفاق خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، ويهدف الاتفاق إلى دعم التوجهات الحكومية لإمارة دبي في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة، وخدمة محاور الاستدامة والاقتصاد الدائري، وتعزيز التعاون بين الجهتين.

وقال الطاير إن الاتفاق يأتي انسجاماً مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2023 «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، وإعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن البيئة وتعزيز استدامتها ضمن خمس أولويات حكومية خلال عام 2023، واضطلعت الهيئة بدور حيوي في تطوير اتفاق شراء الطاقة وفقاً لأفضل الممارسات والاستفادة من الخبرات المكتسبة من خلال نظام المنتج المستقل للطاقة الناجح.

وأضاف أن المجلس الأعلى للطاقة، والهيئة يعملان مع بلدية دبي على تطوير المشروع كنقلة نوعية في معالجة النفايات ودمج تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة تماشياً مع أهداف الدولة للتنمية المستدامة.

وقال الهاجري إن التعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، لبيع الطاقة المُنتجة من مركز دبي لمعالجة النفايات، يعكس جهود الإمارة في تعزيز الاستدامة وحماية البيئة، عبر إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى منتجات وطاقة، يمكن الاستفادة منها في تجسيدٍ عملي لنموذج الاقتصاد الدائري.