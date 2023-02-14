حمدان بن محمد يطلق مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل، الذي طور بالتعاون بين "مؤسسة دبي للمستقبل" و"برنامج دبي للتميز الحكومي".

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر": "ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023،أطلقنا مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل الذي طور بالتعاون بين "مؤسسة دبي للمستقبل" و"برنامج دبي للتميز الحكومي" ويتضمن 5 محاور رئيسية و66 مؤشر فرعي... نحن على خطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي رسخ نهجاً رائداً لتصميم وصناعة المستقبل".