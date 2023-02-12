مكتوم بن محمد: الوصول للريادة المالية سيتحقق بالعمل العربي المشترك

عقد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، على هامش القمة العالمية للحكومات، لدورة السابعة لمنتدى المالية العامة للدول العربية بتنظيم وزارة المالية.

وقال سموه بتغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "على هامش القمة العالمية للحكومات، عقدت الدورة السابعة لمنتدى المالية العامة للدول العربية بتنظيم وزارة المالية".

وتابع سموه: "وتم اعتماد توصيات تدعم التنمية الاقتصادية العربية. نؤمن بأن الوصول للريادة المالية والأمن الاقتصادي ورفاه الإنسان العربي سيتحقق عبر مواءمة الرؤى والعمل العربي المشترك".