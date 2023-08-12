لجنة الشارقة لانتخابات «الوطني» تدعو إلى استكمال إجراءات «الهوية الرقمية»

دعت لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 أعضاء الهيئات الانتخابية إلى استكمال إجراءات التسجيل في الهوية الرقمية، والالتزام بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات.

وعقدت اللجنة، التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات الجارية لتنفيذ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، في مقرها في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وأكدت أثناء اجتماعها برئاسة المستشار عيسى سيف بن حنظل، جاهزية مقرها، في مبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لاستقبال أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ممن تعذر عليهم التسجيل عبر الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات ـ uaenec)، المتوافر على متجري «آبل ستور» و«غوغل بلاي»، خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس الجاري، من الساعة الـ8 صباحاً حتى الـ3 مساء، ويوم 18 أغسطس من الساعة الـ8 صباحاً حتى الساعة الـ12 ظهراً، حيث ستقوم لجنة الإمارة باستلام استمارات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط الدستورية المطلوبة في طالب الترشح، ثم ترفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات - من خلال لجنة إدارة الانتخابات - لاعتمادها.

وناقشت لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، آلية عملها المتمثلة في توفير كل ما يختص بالتجهيزات الإدارية والتقنية واللوجستية المتعلقة بسير العملية الانتخابية، ومتابعة كل ما يلزم لضمان تنفيذ الانتخابات وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة.

وأكد بن حنظل أن لجنة الإمارة عملت على توفير جميع المعلومات والتسهيلات اللازمة لأعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، ممن يتعذر عليهم التسجيل عن طريق نظام تسجيل المرشحين عن بُعد عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات أو تطبيقها الذكي.

ويمكن لطالب الترشح التقدم بطلب ترشحه - سواء بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بموجب وكالة خاصة - إلى لجنة الإمارة، التي ستقوم باستلامه بعد التأكد من توافر الشروط القانونية المطلوبة في طالب الترشح، ثم رفعه إلى اللجنة الوطنية للانتخابات - من خلال لجنة إدارة الانتخابات - لاعتماده.

عيسى بن حنظل:

«عملنا على توفير جميع المعلومات والتسهيلات اللازمة لأعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة الراغبين في الترشح لعضوية (الوطني)».