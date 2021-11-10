«الإمارات للتعليم» تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمدارس الحكومية

المصدر: أمين الجمال - دبي:

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، التي تنعقد خلال الفترة من 18نوفمبر الجاري إلى 29 من الشهر نفسه، لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري.

وحددت المؤسسة 90 دقيقة زمناً للإجابة على أسئلة امتحان كل مادة، وفقرة السؤال غير مقيدة بزمن، وسوف يؤدي الطلبة امتحاناتهم إلكترونياً، مشددة على ضرورة التزام الطلبة بالزي المدرسي الرسمي، مع تطبيق الإجراءات الواردة في دليل استعدادات المدارس لامتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، إضافة إلى إحضار جميع الطلبة أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة أداء الامتحان، ويحظر استخدام الآلة الحاسبة لطلبة صفوف الحلقة الأولى والثانية، ويباح لطلبة الحلقة الثالثة.

ويستهل طلبة الثاني عشر جدول الامتحانات بمساريه العام والمتقدم، بمادة الفيزياء يوم 18 نوفمبر الجاري، ثم الرياضيات يوم 21 منه، يليها اللغة الإنجليزية يوم 22 منه، يتبعها اللغة العربية يوم 23 منه، ثم التربية الإسلامية يوم 24 من الشهر ذاته.ويؤدي طلبة «العام» الامتحان في مادة الكيمياء أو الاحياء يوم السبت 27 منه، بدلا من يوم الخميس، فيما يؤدي طلبة المتقدم الامتحان في مادة الكيمياء في اليوم ذاته، وفي يوم الأحد 28 منه يؤدي الطلبة الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية، ويختتمون بمادة العلوم الصحية يوم 29 من الشهر الجاري.

ويؤدي طلبة الثاني عشر مسار النخبة أولى امتحاناتهم في مادة الفيزياء يوم 18 نوفمبر الجاري، ثم الرياضيات يوم 21 منه، يليها اللغة الإنجليزية يوم 22 منه، يتبعها اللغة العربية يوم 23 منه، ثم التربية الإسلامية يوم 24 من الشهر ذاته، ويؤدون الامتحان في مادة الاحياء يوم السبت 27 منه، بدلا من يوم الخميس، ثم الدراسات الاجتماعية يوم 28 منه، ويختتمون بمادة الكيمياء يوم 29 من الشهر الجاري.

أما طلبة الثاني عشر المسار التطبيقي، يستهلون امتحاناتهم بمادة العلوم التطبيقية يوم 18 نوفمبر الجاري، ثم الرياضيات التطبيقية يوم 21 منه، يليها اللغة الإنجليزية يوم 22 منه، يتبعها اللغة العربية يوم 23 منه، ثم التربية الإسلامية يوم 24 من الشهر ذاته، ويختتمون بمادة الدراسات الاجتماعية يوم 28 من الشهر ذاته.

وحددت المؤسسة من خلال الجداول المعتمدة الفترة من السابع إلى 18 من نوفمبر الجاري، لتسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة، مشددة على أهمية تشكيل لجنة لإدارة الامتحانات في المدرسة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news