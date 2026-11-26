أبوظبي - وام

أعلنت مؤسسة زايد للتعليم فتح باب التقديم لبرنامج «روّاد زايد» للعام الأكاديمي 2027- 2028، مع مضاعفة عدد المنح الدراسية إلى نحو 100 منحة، تُخصص للطلبة الإماراتيين والعرب المتفوقين المقيمين في دولة الإمارات، مقارنةً بـ50 منحة في الدفعة الأولى من البرنامج، التي شهدت إقبالاً كبيراً تجاوز 950 طلباً.

وتشمل المنح الدراسية مجموعة من برامج الماجستير في أكثر من 14 جامعة مشاركة في دولة الإمارات، وتغطي الرسوم الدراسية بالكامل، إلى جانب مخصصات شهرية لتغطية نفقات المعيشة، تُحدد وفقاً للاحتياجات المالية لكل طالب.

كما يوفر البرنامج مساراً متكاملاً لتنمية المهارات القيادية، وفرصاً للإرشاد والتوجيه، والدعم الأكاديمي، والمهني والشخصي. وبعد التخرج، يواصل المشاركون الاستفادة من شبكة تجمع خريجي البرنامج والجامعات والمرشدين والشركاء، وتتيح لهم تبادل المعارف والخبرات والتعاون في مبادرات تسهم في خدمة مجتمعاتهم.

وأكدت مؤسسة زايد للتعليم أن التعليم يمتلك القدرة على تغيير مستقبل الشباب، إلا أن قيمته الحقيقية تتجلّى عندما يوظّف المتعلمون معرفتهم لخدمة الآخرين، ويهدف برنامج «روّاد زايد» إلى تزويد المشاركين بالقدرة على اتخاذ القرارات السليمة، وبالمعرفة والثقة اللازمة للقيادة الهادفة، والمساهمة في تنمية المجتمع، وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.