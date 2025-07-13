سؤال وجواب

حصلت على قبول لدراسة الطب في إحدى الجامعات العربية، ولكن هذه الجامعة لا تستوفي ضوابط دراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة. ما العواقب التي قد تواجهني كطالب في حال التحقت بها؟

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه إذا تخرج الطالب بشهادة من جامعة غير مستوفية للمعايير، ولم يكن قد حصل مسبقاً على استثناء رسمي، فإن الوزارة لن تعترف بالشهادة، وهو ما يعني أن المؤهل يعتبر غير معترف به رسمياً داخل الدولة. وتشمل تبعات ذلك: عدم إمكان استخدام المؤهل للتوظيف في القطاعين الحكومي (الاتحادي) والخاص، وقد يواجه الخريج عوائق في التوظيف أو الترقية، وعدم السماح باستكمال الدراسات العليا داخل الدولة، إذ يشترط للاعتراف بالمؤهل الجديد أن يكون المؤهل السابق معتمداً.