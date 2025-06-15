باحثون في «نيويورك أبوظبي» يطورون اختباراً سريعاً لرصد الفيروسات المُعدية

طوَّر فريق من الباحثين في جامعة نيويورك أبوظبي شريحة اختبار تشخيص مصنوعة من الورق، تُتيح لغير المتخصصين استخدامها لرصد فيروسات الأمراض المُعدية خلال أقل من 10 دقائق، دون الحاجة إلى معدات مخبرية متطوّرة، وتقدم «شريحة RCP-Chip» حلاً سريعاً خفيفاً منخفض التكلفة للفحص الميداني للأمراض المُعدية.

وتقوم فكرة الابتكار على اكتشاف أصغر آثار المادة الوراثية الفيروسية في عينات اللُّعاب، لسهولة جمعها دون حاجة إلى الوخز بالإبر أو الجراحة، حيث يشير تغيُّر اللون إلى وجود الفيروس المستهدف.

وتعمل شريحة الاختبار دون كهرباء أو معدات خاصة، وتحتاج إلى مصدر حرارة معتدل (نحو 65 درجة مئوية)، أي بحرارة الماء الدافئ.

ويتضمَّن تصميمها المبتكَر مكوِّنات صغيرة، مثل منافذ العينات والفتحات، والمقاومات السائلة، وغرف التفاعل المحمّلة مسبقاً بالبادئات والإنزيمات وجسيمات الذهب النانوية في جهاز ضمن ورقة واحدة، ويمكن تعديلها لرصد مختلف مسبّبات الأمراض المُعدية (البكتيريا، الفيروسات)، من خلال أنواع متعددة من العينات مثل اللعاب والدم والمصادر البيئية.