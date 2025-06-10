240 دقيقة أسبوعياً لتعليم «العربية» في رياض الأطفال بأبوظبي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي إطلاق سياسة جديدة تُلزم رياض الأطفال، في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية، بتعليم اللغة العربية ابتداءً من الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2026/2025.

وبموجب سياسة منهاج اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال الصادرة عن الدائرة، سيحظى الطلبة الصغار كل أسبوع بـ240 دقيقة لتعلم اللغة العربية وفق منهجية تتناسب مع مرحلتهم العمرية، على أن تزداد هذه المدة إلى 300 دقيقة بدءاً من العام الدراسي 2027/2026.

وتستند السياسة إلى نتائج الاستبيان، الذي أجرته الدائرة، وأظهر أن أغلب الأطفال يواجهون صعوبة في التحدث باللغة العربية بثقة.

وتهدف السياسة إلى ردم هذه الفجوة، من خلال شراكة فعالة بين المدارس وأولياء الأمور، إذ تتيح للطلبة الصغار فرصة خوض تجربة تعليمية تفاعلية وممتعة، ترتكز على اللعب، وسرد القصص، والأناشيد، والاستكشاف. وهي تنص على اعتماد مسارين تعليميين، أحدهما مخصص لتعزيز قدرات الناطقين باللغة العربية، والآخر موجه للمتعلمين من غير الناطقين بها، بما يضمن تلبية احتياجات كل طفل تبعاً لمستواه اللغوي.

وقالت المديرة التنفيذية لقطاع التعليم المبكر في دائرة التعليم والمعرفة، مريم الحلامي: «نطمح لأن تكون اللغة العربية جزءاً جوهرياً من تجربة الطفل اليومية، وأن تنبض بالحيوية والتفاعل في كل فصل دراسي وكل منزل».

تجدر الإشارة إلى أن هذه السياسة تُولي دور أولياء الأمور أهمية محورية في الرحلة التعليمية. وستعمل المدارس على تزويدهم بالأدوات والتحديثات اللازمة، بما يتيح لهم المشاركة الفاعلة في هذه التجربة الغنية، سواء من خلال ممارسة المفردات الجديدة في المنزل، أو قراءة القصص مع أبنائهم، أو المشاركة في الفعاليات المدرسية التي تحتفي باللغة العربية.