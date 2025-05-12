سؤال وجواب
تساءل طالب: حصلتُ على الثانوية العامة منذ ثلاث سنوات ولم ألتحق بالتعليم العالي، فهل يحق لي التسجيل في أيّ من الجامعات الاتحادية؟
أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن نظام تمويل مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، المعمول به حالياً، صنف الطلبة إلى فئات بناءً على فترة التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية بعد تخرجهم في المرحلة الثانوية، حيث تُمنح الأولوية في القبول والتمويل للطلبة الذين يلتحقون بالمؤسسة خلال سنة واحدة من تاريخ تخرجهم في الثانوية العامة بالنسبة للطالبات، أو خلال سنة من تاريخ استكمالهم لبرنامج الخدمة الوطنية بالنسبة للطلبة الذكور الذين التحقوا بالخدمة الوطنية عقب تخرجهم من الثانوية العامة، وقد تضمن القرار آلية واضحة للتعامل مع الطلبة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمؤسسة خلال الفترة المحددة، حيث أتاح لهم النظام فرصة القبول في حال توافر الميزانية والسعة الاستيعابية لدى المؤسسة.
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