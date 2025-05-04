إطلاق برنامج للتبادل الطلابي بين «سوربون أبوظبي» ومعهد الدراسات السياسية بباريس

وقّعت جامعة السوربون أبوظبي مذكرة تفاهم مع معهد الدراسات السياسية بباريس (ساينس بو)، المختص بتطوير قادة وصناع سياسات مؤثرين على مستوى العالم، لإقامة شراكة دولية استراتيجية، وإطلاق برنامج تبادل ثقافي بين المؤسستين.

وتنص اتفاقية الشراكة على تقديم فرصة لما يصل إلى 10 طلاب من كلتا المؤسستين في مرحلة ما بعد التخرج أو قبلها، للدراسة خارج بلدهم الأم في كل عام دراسي، وتمنح هذه التجربة الطلاب تجربة عالمية قيمة ضمن بيئات أكاديمية متنوعة، وتتماشى هذه الشراكة مع التزام جامعة السوربون أبوظبي بالتميز الأكاديمي.

وقالت مديرة جامعة السوربون أبوظبي، البروفيسورة ناتالي مارسيال براز: «يسرنا إطلاق برنامج التبادل لتقديم تجربة قيمة وغنية للطلاب من كلتا الدولتين، حيث ينسجم هذا التعاون مع رسالتنا المتمثلة في توفير تجارب تعليمية مميزة وعالمية، والارتقاء برحلة التعلم لطلابنا، ما يوفر لهم المستلزمات الأكاديمية والثقافية لضمان تحقيق التميز في عالم شديد الترابط والاتصال».

كما ترسي مذكرة التفاهم الموقعة حجر الأساس لتوفير فرص تعاون مستقبلية، إضافة إلى برنامج التبادل الثقافي، عبر العمل على استكشاف سبل التعاون المتاحة، بما فيها برامج تبادل أعضاء الهيئة التدريسية، وبرامج تدريس اللغات المكثفة، والدورات القصيرة لشهادات الإدارة التنفيذية للمختصين، وبرامج الدراسة في الخارج، والبرامج البحثية والثقافية المشتركة، وتطوير درجات وشهادات مشتركة، والاستضافة المشتركة لورش العمل والمؤتمرات.