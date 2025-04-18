معرض توظيف المعلمين بـ"التربية" كامل العدد في دبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اكتمال العدد المسموح به للتسجيل في اولى معارض " التربية" لتوظيف المعلمين، الذي ينطلق غدا السبت في مجمع زايد - البرشاء دبي.

وقالت الوزارة إنه تم إغلاق باب التسجيل في معرض توظيف المعلمين، نظراً لاكتمال العدد المسموح به للمشاركين، على أن تقتصر المشاركة في الفعاليات على من أتموا عملية التسجيل المسبق فقط.

سلسلة معارض

ويأتي ذلك ضمن سلسلة معارض التوظيف المتخصصة التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً، في عدد من إمارات الدولة خلال شهري أبريل ومايو الجاريين، لرفد الميدان التربوي بكفاءات تدريسية مؤهلة تدعم مسيرة التطوير التعليمي في الدولة.

أول معرض

وينطلق أول هذه المعارض غدا السبت في إمارة دبي، يليه معرض أبوظبي يوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، ثم معرض الشارقة يوم السبت 26 من الشهر نفسه، لتتواصل بعد ذلك الفعاليات في كل من مدينة زايد 30 أبريل والأول من مايو، ورأس الخيمة 3 مايو، والفجيرة 10 مايو، وعجمان 17 مايو، والعين 21 مايو.

فرصة نوعية

وأكدت الوزارة أن هذه المعارض تمثل فرصة نوعية للخريجين والمعلمين الباحثين عن وظائف في القطاع الحكومي، حيث تتيح لهم إجراء مقابلات أولية مباشرة في موقع الفعالية، والتعرف إلى شروط التوظيف، والفرص المتاحة، فضلاً عن الرد على استفساراتهم وتقديم الإرشاد المهني اللازم.

التسجيل المسبق

وشددت الوزارة على أن التسجيل المسبق عبر الرابط الإلكتروني المعتمد هو شرط أساسي للمشاركة، مؤكدة أن باب التسجيل قد أُغلق في معرض دبي فقط بعد اكتمال العدد، بينما لا تزال المعارض التالية مفتوحة للتسجيل حتى إشعار آخر.

شواغر وظيفية

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن شواغر وظيفية في عدد من التخصصات التربوية، تشمل: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، التربية الإسلامية، التربية البدنية، التربية الفنية، إلى جانب تخصصات نوعية أخرى تخدم المرحلتين التأسيسية والثانوية.